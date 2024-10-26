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Глушаков: у каждого поколения были свои проблемы. Всегда кто-то что-то употреблял, даже легенды

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Полузащитник "Химок" Денис Глушаков рассказал о своем отношении к вредным веществам в футболе.
Фото: ФК "Химки"
- Была новость о том, что в костромском "Спартаке", где я играл, футболисты кидают снюс? У каждого своя голова на плечах, каждый сам для себя принимает решение. Думаю, это вредно. У кого-то из партнеров была такая зависимость? Да, это не единичный случай. Как обстоит ситуация с другими зависимостями? У каждого поколения были свои проблемы. Всегда кто-то что-то употреблял, даже легенды. Тот же Марадона.

Летом этого года 37-летний полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с "Химками", перейдя в клуб в качестве свободного агента. В прошлом сезоне экс-футболист сборной России защищал цвета костромского "Спартака" и армянского "Урарту".

В текущем сезоне хавбек принял участие в 5 матчах российской Премьер-лиги, провел на поле всего 46 минут и не отметился результативными действиями. Также на счету Глушакова три игры в Кубке России.

Напомним, ранее игрок, которому в январе исполнится 38 лет, объявил о том, что будет совмещать выступление за подмосковную команду с играми за клуб Медиалиги "СКА-Ростов".

Источник: Sport24

Денис Глушаков Химки Спартак Кострома
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