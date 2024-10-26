"Все, кто имеет отношение к футболу, знают этого игрока. На него надо смотреть и восхищаться. Пока что он только разгоняется. Это выдающийся игрок", - цитирует Пятибратова "Матч ТВ".
"Факел" сыграл вничью с московским ЦСКА в матче 13-го тура российской Премьер-лиги. Игра проходила на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве и завершилась со счетом 0:0. Полузащитник "армейцев" Миралем Пьянич провел на поле 60 минут.
Напомним, экс-хавбек "Ювентуса" и "Барселоны" подписал контракт с ЦСКА ровно месяц назад. Игрок провел за российскую команду 5 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых отметился одной голевой передачей.
Пятибратов: на Пьянича надо смотреть и восхищаться. Это выдающийся игрок
Наставник "Факела" Дмитрий Пятибратов высказался о полузащитнике ЦСКА Миралеме Пьяниче.
Фото: ПФК ЦСКА