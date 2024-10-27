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Сёмин - о Станковиче в "Спартаке": как минимум до зимы в клубе будут ждать

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Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин поделился своим мнением о возможном увольнении наставника московского "Спартака" Деяне Станковиче.
Фото: ФК "Спартак"
"Мне нравится эмоциональная составляющая Станковича, бывают отдельные хорошие матчи. Но нет стабильности ни в результатах, ни в определении состава "Спартака". В любом случае я бы не торопился делать выводы. Как минимум до зимы в клубе наверняка будут ждать", – приводит слова Семина "РБ Спорт".

Деян Станкович возглавил московский "Спартак" в мае 2024 года. Под его руководством красно-белые в чемпионате России на данный момент провели 12 матчей, в которых 5 раз победили, 4 раза сыграли вничью и 3 раза проиграли. Таким образом, "Спартак" набрал 19 очков, которые позволяют занимать шестое место в турнирной таблице.

В 13-м туре Российской Премьер-Лиги москвичи 27 октября в Нижнем Новгороде встретится с местной командой "Пари НН". Стартовый свисток должен прозвучать в 14:15 по московскому времени. Текстовую трансляцию данной встречи будет вести Rusfootball.info.

Юрий Семин Деян Станкович Спартак
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