"Лучший одноклубник за всю мою карьеру – Андрей Мостовой. Самая приличная левая нога была у Ярослава Ракицкого, а вот правая – у Клаудиньо. Игра головой? Конечно, Сердар Азмун. Что касается самого быстрого игрока – это Арсен Адамов. Самый крутой дриблинг у Александра Ерохина. Он на тренировках крутые штуки исполнял. Лучший тренер? Мой отец. Мы работали вместе во Второй лиге", - приводит слова Кузяева "РБ Спорт".
Далеру Кузяеву 31 год. В своей карьере он выступал в составе таких команд, как "Карелия" (Петрозаводск), "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Терек" (Грозный), "Зенит" (Санкт-Петербург), "Гавр" (Франция). Кроме того, Кузяев в 2017 году дебютировал за сборную России, в составе которой на данный момент провёл 51 матч, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач.
Александр Ерохин с 2017 года выступает за петербургский "Зенит". Действующий контракт 35-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2025 года. Ерохин также в 2016-2021 годы провёл 32 матча в составе сборной России.
Кузяев: из бывших партнёров самый крутой дриблинг у Ерохина. Он на тренировках крутые штуки исполнял
Полузащитник сборной России по футболу и французского "Гавра" Далер Кузяев собрал "идеального футболиста" из своих бывших партнёров по командам.
Фото: ФК "Зенит"