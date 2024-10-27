Вчера, 26 октября, донская команда на своем поле потерпела поражение от "Ахмата" в 13-м туре РПЛ. По окончании встречи наставник "Ростова" Валерий Карпин заявил, что у него появляются мысли об уходе из клуба.
- После поражения просто бывает такое настроение. Не стоит об этом даже ему и думать. Команда его развивается, она находится на достаточно хорошем уровне, но не хватает какого-то небольшого штришка. Поэтому я бы не стал горячиться на его месте. Карпин погорячился, - передает слова Семина "Матч ТВ".
В текущем сезоне команда Карпина набрала в 13 матчах 13 баллов и идет девятой в таблице РПЛ. Следующим соперником донского коллектива станет московское "Динамо", встреча пройдет 1 ноября на поле бело-голубых.
Семин: Карпину не стоит даже думать об отставке
Экс-наставник столичного "Локомотива" Юрий Семин выразил мнение, что Валерию Карпину не стоит думать об отставке из "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"