Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
1 - 1 1 1
Рубин2 тайм
Нижний Новгород
14:15
СпартакНе начат
Химки
16:30
ДинамоНе начат
Зенит
19:30
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
0 - 0 0 0
Ротор1 тайм
Алания
15:00
ЧайкаНе начат
КАМАЗ
17:00
СочиНе начат
Нефтехимик
18:00
СоколНе начат
Родина
19:00
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
17:00
ТоттенхэмНе начат
Челси
17:00
НьюкаслНе начат
Вест Хэм
17:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Арсенал
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леганес
16:00
СельтаНе начат
Хетафе
18:15
ВаленсияНе начат
Бетис
20:30
АтлетикоНе начат
Реал Сосьедад
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Парма
14:30
ЭмполиНе начат
Лацио
17:00
ДженоаНе начат
Монца
17:00
ВенецияНе начат
Интер
20:00
ЮвентусНе начат
Фиорентина
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бохум
17:30
БаварияНе начат
Унион
19:30
АйнтрахтНе начат
Хайденхайм
21:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лион
17:00
ОсерНе начат
Страсбург
19:00
НантНе начат
Монпелье
19:00
ТулузаНе начат
Ницца
19:00
МонакоНе начат
Марсель
22:45
ПСЖНе начат

Семин: Карпину не стоит даже думать об отставке

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-наставник столичного "Локомотива" Юрий Семин выразил мнение, что Валерию Карпину не стоит думать об отставке из "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"
Вчера, 26 октября, донская команда на своем поле потерпела поражение от "Ахмата" в 13-м туре РПЛ. По окончании встречи наставник "Ростова" Валерий Карпин заявил, что у него появляются мысли об уходе из клуба.

- После поражения просто бывает такое настроение. Не стоит об этом даже ему и думать. Команда его развивается, она находится на достаточно хорошем уровне, но не хватает какого-то небольшого штришка. Поэтому я бы не стал горячиться на его месте. Карпин погорячился, - передает слова Семина "Матч ТВ".

В текущем сезоне команда Карпина набрала в 13 матчах 13 баллов и идет девятой в таблице РПЛ. Следующим соперником донского коллектива станет московское "Динамо", встреча пройдет 1 ноября на поле бело-голубых.

Юрий Семин Валерий Карпин Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится