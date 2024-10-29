- Они делают дело, они могут ошибаться. Но они должны потом признавать свои ошибки. Причем признавать их воочию. Получается, пока им вердикт не выносят, они гнут свое. Они видят видео, видят фото и все равно гнут свое. Вот в чем проблема. Они как неприкасаемая каста, такая, которую вообще обсуждать нельзя. Это же неправильно!
Напомним, Спартак Гогниев был назначен главным тренером "Алании" 17 сентября этого года. Ранее специалист уже возглавлял владикавказскую команду с 2019 по 2022 год.
По итогам 16 проведенных туров "Алания" занимает 14-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 17 очков. От зоны вылета их отделяет на данный момент всего два балла. В субботу, 2 ноября, "Алания" сыграет в гостях против одного из лидеров чемпионата московского "Торпедо" в рамках 17-го тура первенства страны. Игра начнется в 19:00 по столичному времени.
Источник: Legalbet
Гогниев: арбитры в России как неприкасаемая каста, которую вообще обсуждать нельзя. Это же неправильно!
Главный тренер "Алании" Спартак Гогниев раскритиковал работу арбитров в Первой лиге.
Фото: ФК "Алания"