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Каштанов - о гегемонии "Зенита": а это чем вредит? "Бавария" тоже тогда вредит немецкому футболу

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Нападающий "Факела" Алексей Каштанов не согласен, что "Зенит" вредит российскому футболу.
Фото: ФК "Факел"
- Чем "Зенит" вредит? Кто, например, мешает покупать таких же футболистов, как они? Шесть лет чемпион не меняется? А это чем вредит? "Бавария" тоже тогда вредит немецкому футболу? Чемпионы-то там тоже не менялись долго.

Напомним, "Зенит" завоевывал чемпионский титул в российской Премьер-лиге шесть последних сезонов подряд. Также за этот период сине-бело-голубые выиграли два Кубка и пять Суперкубков России. В 2025 году клуб отпразднует юбилей - 100 лет со дня основания.

В текущем сезоне команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице. Петербуржца набрали 30 очков в 13 сыгранных матчах и отстают от лидирующего "Краснодара" на три очка.

Источник: "Советский спорт"

Алексей Каштанов Факел Зенит
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