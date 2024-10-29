- Чем "Зенит" вредит? Кто, например, мешает покупать таких же футболистов, как они? Шесть лет чемпион не меняется? А это чем вредит? "Бавария" тоже тогда вредит немецкому футболу? Чемпионы-то там тоже не менялись долго.
Напомним, "Зенит" завоевывал чемпионский титул в российской Премьер-лиге шесть последних сезонов подряд. Также за этот период сине-бело-голубые выиграли два Кубка и пять Суперкубков России. В 2025 году клуб отпразднует юбилей - 100 лет со дня основания.
В текущем сезоне команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице. Петербуржца набрали 30 очков в 13 сыгранных матчах и отстают от лидирующего "Краснодара" на три очка.
Источник: "Советский спорт"
Каштанов - о гегемонии "Зенита": а это чем вредит? "Бавария" тоже тогда вредит немецкому футболу
Нападающий "Факела" Алексей Каштанов не согласен, что "Зенит" вредит российскому футболу.
Фото: ФК "Факел"