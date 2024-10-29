"Таких, как Соболев, воз и маленькая тележка. Но Соболев, как ни странно для многих, в Европе бы котировался. Вот Соболеву можно было пойти в Европу. И я думаю, у него бы был результат, может быть, даже и лучше, чем у Чалова. Соболев, видимо, предпочел "Зенит", то есть деньги. Потому что играть он там особо не будет. Но Соболев как раз мог бы двигаться в европейской части, причем мог и неплохо двигаться", - приводит слова Селюка "ВсеПроСпорт".
Александр Соболев в августе 2024 года перешёл из московского "Спартака" в петербургский "Зенит". Сумма компенсации за переход 27-летнего нападающего, по информации СМИ, составила 10 млн евро. Между футболистом и клубом из Санкт-Петербурга был подписан контракт на срок до 30 июня 2027 года с возможностью продления срока его действия еще на один сезон.
С момента своего перехода Соболев в составе новой команды принял участие в 9 официальных матчах, в которых забил один гол и отдал партнёрам одну голевую передачу.
Фёдор Чалов в августе 2024 года перешёл из московского ЦСКА в греческий ПАОК. С момента своего перехода 26-летний нападающий в составе новой команды принял участие в 13 официальных матчах, в которых один раз поразил ворота соперников и один раз отметился результативной передачей.
Селюк: у Соболева в Европе был бы результат лучше, чем у Чалова, но он предпочел "Зенит", то есть деньги
Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев мог бы продолжить карьеру в европейском клубе.
Фото: ФК "Зенит"