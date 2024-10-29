- "Крылья Советов" не должны увольнять Осинькина после поражения от "Краснодара". Игорь Витальевич много сделал для клуба. Надо понимать, сколько игроков у него. Так что пока надо дать шанс, - передает слова Деменко "РБ Спорт".
Самарский коллектив в этом сезоне в 13-ти турах заработал 12 баллов и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице. Вчера, 28 октября, команда Осинькина на своем поле уступила лидирующему "Краснодару" (1:2). Следующим соперником "Крыльев Советов" станет "Акрон", матч пройдет 3 ноября, начало игры запланировано на 13:00 мск.
Деменко: "Крылья Советов" не должны увольнять Осинькина после поражения от "Краснодара"
По мнению экс-игрока сборной России Максима Деменко, "Крыльям Советов" не нужно отправлять в отставку главного тренера команды Игоря Осинькина.
Фото: ПФК "Крылья Советов"