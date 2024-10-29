"Нам без разницы, с кем играть дальше. Хочется привезти команду Премьер?лиги, порадовать болельщиков. Можно играть с любым соперником. Мы же "Зенит" обыгрывали в свое время. Можно же и до серии пенальти дотянуть, и недооценка соперника со стороны того же "Краснодара" может произойти, верно?" — приводит слова Попова "Матч ТВ".
29 октября "Тюмень" в матче 6-го раунда Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 на своём поле встречался с пермским "Амкаром" и победил со счётом 3:0. Тем самым, "Тюмень" пробилась в 1-й этап 1/4 финала Пути регионов.
Следующим соперником сибирского футбольного клуба будет один из представителей Российской Премьер-Лиги: "Краснодар", тольяттинский "Акрон", махачкалинское "Динамо", подмосковные "Химки". Точный соперник будет известен в результате жеребьевки. Противостояние будет состоять из одного матча, запланированного на 26-28 ноября.
Директор "Тюмени": нам без разницы, с кем играть дальше в Кубке России. Мы в свое время "Зенит" обыгрывали
Директор "Тюмени" Александр Попов ответил на вопрос о предпочтениях в отношении будущего соперника команды в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Тюмень"