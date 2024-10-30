"Спартак" должен обыгрывать любого соперника, каждая победа важна. Если "Спартак" в дерби обыграет ЦСКА, то это будет важно для будущего Станковича. Если Барко не сыграет, не знаю, кто его заменит. Он пытается вести игру команды, но будем верить в победу с ним или без него", — приводит слова Гаврилова Legalbet.
Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими командами ЦСКА и "Спартак" пройдёт 2 ноября на стадионе "ВЭБ Арена". Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени. Портал Rusfootball.info будет вести текстовую трансляцию центрального матча предстоящих выходных.
После 13 туров ЦСКА и "Спартак" занимают соседние места в турнирной таблице чемпионата России. "Армейцы", набрав 24 очка, располагаются на пятой строчке, а красно-белые, набрав 22 очка, располагаются на шестой строчке.
Гаврилов - о дерби с ЦСКА: "Спартак" должен обыгрывать любого соперника
Бывший полузащитник московского "Спартака" Юрий Гаврилов высказался о предстоящем матче красно-белых с московским ЦСКА в 14-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"