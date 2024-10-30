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Рахимов - о возможной отставке: устал говорить на эту тему. Уже сколько можно крылатые фразы пускать?

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Главный тренер казанского "Рубина" Рашид Рахимов высказался о слухах про свою возможную отставку.
Фото: ФК "Рубин"
"Лучше спросить об этом тех, кто распространяет подобные слухи. Они лучше меня в этом разбираются, поэтому я устал говорить на эту тему. Уже сколько можно крылатые фразы пускать? Уже неинтересно", - цитирует Рахимова "РИА Новости".

Ранее в СМИ появилась информация, что Рашид Рахимов в ближайшее время может быть отправлен в отставку с поста главного тренера казанского клуба. Сообщалось, что его место займет экс-тренер московского ЦСКА Владимир Федотов, который с лета этого года является безработным.

Рашид Рахимов возглавил казанский клуб весной 2023 года. После 13-ти сыгранных туров "Рубин" располагается на 7-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 18 набранных очков. В 14-м туре чемпионата России казанцы сыграют на выезде с московским "Локомотивом".

Рубин Рашид Рахимов
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