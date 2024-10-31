"Думаю, что сейчас уже "Краснодар" можно назвать одним из главных фаворитов на чемпионство, но хватит ли у них сил? В прошлом сезоне они так же здорово шли, но завалили весну. Сейчас им нужно закончить первую часть сезона в лидерах, это поможет им в весенней части сезона, психологически будет намного легче. Но и конкуренты у "Краснодара" серьезные - "Локомотив" и "Зенит" сдаваться не будут", - сказал Булыкин.
"Краснодар" по итогам 13 туров возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В активе команды 33 набранных очка, у ближайших преследователь "Зенита" и "Локомотива" по 30 и 28 баллов соответственно. "Быки" являются единственной на данный момент командой в РПЛ, которая ещё ни разу не проигрывала. Подопечные Мурада Мусаева одержали десять побед и трижды играли вничью.
Отметим, что в прошлом сезоне после 13 сыгранных туров краснодарский клуб также занимал первое место, опережая "Зенит" на два очка. Во второй половине РПЛ краснодарцы потеряли лидерство, а чемпионами в итоге стали сине-бело-голубые, завоевав золотые медали в последнем 30-м туре.
Источник: "РБ Спорт"
Булыкин: "Краснодар" можно назвать одним из главных фаворитов на чемпионство
Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился мнением о притязаниях "Краснодара" на чемпионский титул в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"