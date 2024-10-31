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Тренер сборной России Онопко назвал пять самых перспективных российских футболистов

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Тренер "Ростова" и сборной России Виктор Онопко назвал топ-5 самых перспективных игроков России на данный момент.
Фото: ФК "Ростов"
- Пять самых перспективных футболистов на данный момент? Батраков, Тюкавин, Мелехин, Лангович и Пиняев. В "Локомотиве" много ребят, тот же Сильянов. Отмечу и Тамерлана Мусаева. Много ребят хороших, правда. Но прям выделю Лешу Батракова и Костю Тюкавина.

Атакующий полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков является лучшим бомбардиром российской Премьер-лиги и лучшим игроком чемпионата по системе гол плюс пас. В активе 19-летнего хавбека "железнодорожников" 8 забитых мячей и 6 результативных передач в 13 матчах первенства России.

На счету нападающего столичного "Динамо" Константина Тюкавина пять голов и два ассиста в таком же количестве игр.

Источник: "Матч ТВ"

Виктор Онопко Алексей Батраков Константин Тюкавин Виктор Мелехин Андрей Лангович Сергей Пиняев
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