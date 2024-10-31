- Илья заслуживает места в сборной России, он проводит один из лучших сезонов в карьере и всем всё доказал на поле. Уверен, что Самошников будет только прогрессировать, в клубе им очень довольны. Сам он старается не зацикливаться на своих успехах и продолжает расти — это главное в данной ситуации.
Напомним, в понедельник, 28 октября, тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным огласил расширенный состав команды на ноябрьский учебно-тренировочный сбор, в который вошел правый защитник столичного "Локомотива" Илья Самошников.
В нынешнем сезоне Самошников провел за "железнодорожников" 12 матчей в российской Премьер-лиге, забил четыре мяча и дважды ассистировал на гол партнерам. Также на счету 26-летнего футболиста 5 игр в Кубке России, в которых он не отличился результативными действиями.
Источник: "РБ Спорт"
Представитель Самошникова: Илья заслуживает места в сборной России
Представитель защитника "Локомотива" Ильи Самошникова футбольный юрист Дмитрий Кигинько отреагировал на включение игрока в расширенный список сборной России на ноябрьский сбор.
Фото: ФК "Локомотив"