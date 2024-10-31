Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Дженоа
0 - 1 0 1
ФиорентинаЗавершен
Комо
0 - 2 0 2
Лацио1 тайм
Рома
1 - 0 1 0
Торино1 тайм

Представитель Самошникова: Илья заслуживает места в сборной России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Представитель защитника "Локомотива" Ильи Самошникова футбольный юрист Дмитрий Кигинько отреагировал на включение игрока в расширенный список сборной России на ноябрьский сбор.
Фото: ФК "Локомотив"
- Илья заслуживает места в сборной России, он проводит один из лучших сезонов в карьере и всем всё доказал на поле. Уверен, что Самошников будет только прогрессировать, в клубе им очень довольны. Сам он старается не зацикливаться на своих успехах и продолжает расти — это главное в данной ситуации.

Напомним, в понедельник, 28 октября, тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным огласил расширенный состав команды на ноябрьский учебно-тренировочный сбор, в который вошел правый защитник столичного "Локомотива" Илья Самошников.

В нынешнем сезоне Самошников провел за "железнодорожников" 12 матчей в российской Премьер-лиге, забил четыре мяча и дважды ассистировал на гол партнерам. Также на счету 26-летнего футболиста 5 игр в Кубке России, в которых он не отличился результативными действиями.

Источник: "РБ Спорт"

Локомотив Илья Самошников Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится