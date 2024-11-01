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Глушаков: судить о том, середняк "Спартак" или нет, можно будет в конце сезона

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Бывший капитан столичного "Спартака" Денис Глушаков дал свой комментарий по поводу выступления красно-белых в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
- "Спартак" в середине таблицы. Но судить о том, середняк или нет, можно будет в конце чемпионата. Но факт налицо: команда занимает плюс-минус одно место в середине таблицы, - передает слова бывшего футболиста красно-белых "СЭ".

"Спартак" в этом сезоне провел в РПЛ 13 поединков и набрал 22 очка, клуб располагается на шестой строчке в таблице. Красно-белые отстают от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов.

В следующем матче коллектив Деяна Станковича в гостях сыграет против ЦСКА, дерби пройдет в субботу и начнется в 20:45 мск.

Денис Глушаков Спартак
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