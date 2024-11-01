"В матче с Россией сыграет сборная Сирии. В состав команды входят элитные профессиональные игроки, которые выступают как в Сирии, так и за её пределами", - прокомментировали в федерации футбола Сирии.
Во время ноябрьский сборах национальная команда России проведет два товарищеских матчах. Один из них запланирован на 15-е число, подопечные Валерия Карпина сыграют с Брунеем на стадионе в Краснодаре. 19 ноября российская сборная проведет встречу с национальной командой Сирии в Волгограде.
Ранее в СМИ сообщали, что Бруней отправит в Россию команду, состоящую из полупрофессиональных футболистов, однако позже эту информацию опровергли в Российском футбольном союзе.
Источник: "Чемпионат"
SFA: в Россию на товарищеский матч приедет элита футбола Сирии
Сирия отправит на товарищеский матч со сборной России своих лучших футболистов, сообщили в сирийской Ассоциации футбола.
Фото: РФС