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Metaratings: Дуарте хочет покинуть "Спартак". Возможен вариант продолжения карьеры в РПЛ

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Защитник "Спартака" Алексис Дуарте готов сменить команду в ближайшее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Спартака"
Московский "Спартак" может расстаться с парагвайским защитником Алексисом Дуарте. Как сообщает Metaratings, желание футболиста покинуть команду связано с ограниченным игровым временем в новом сезоне. Красно-белые продолжают поиски варианта с трудоустройством игрока в Европе и Латинской Америке.

Сообщается, что возможен вариант с переходом Дуарте в клуб РПЛ. Алексис Дуарте перебрался в "Спартак" из "Серро Портеньо" в январе прошлого года за 4 миллиона евро. В текущем сезоне на его счету всего 27 минут в 2-х матчах РПЛ. Еще 2 раза футболист появлялся на поле в матчах Кубка России.

Алексис Дуарте Спартак Российские трансферы
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