"В нашем последнем матче против «Динамо» как-то немного сбилась система, что Заболотный ассистировал на меня, хотя должно быть наоборот (смеётся). Но Антон действительно очень сильный нападающий по меркам российского чемпионата. Я получаю удовольствие от игры вместе с ним", — приводит слова Заболотного Legalbet.
Антон Заболотный в июне 2024 года перешёл из московского ЦСКА в подмосковные "Химки". С момента перехода 33-летний нападающий в составе своей новой команды принял участие в 15 официальных матчах, в которых забил 2 гола и отметился 4 результативными передачами.
Лукас Вера в июле 2024 года перешёл из "Оренбурга" в подмосковные "Химки". С момента перехода 27-летний аргентинский полузащитник в составе своей новой команды принял участие в 14 официальных матчах, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
Игрок "Химок" Вера: Заболотный - очень сильный нападающий по меркам РПЛ
Полузащитник подмосковных "Химок" Лукас Вера высказался о своместнй игре с нападающим Антоном Заболотным.
Фото: ФК "Химки"