Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Динамо
1 - 1 1 1
Ростов2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
22:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монако
21:00
АнжеНе начат
Лилль
23:00
ЛионНе начат

Игрок "Химок" Вера: Заболотный - очень сильный нападающий по меркам РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник подмосковных "Химок" Лукас Вера высказался о своместнй игре с нападающим Антоном Заболотным.
Фото: ФК "Химки"
"В нашем последнем матче против «Динамо» как-то немного сбилась система, что Заболотный ассистировал на меня, хотя должно быть наоборот (смеётся). Но Антон действительно очень сильный нападающий по меркам российского чемпионата. Я получаю удовольствие от игры вместе с ним", — приводит слова Заболотного Legalbet.

Антон Заболотный в июне 2024 года перешёл из московского ЦСКА в подмосковные "Химки". С момента перехода 33-летний нападающий в составе своей новой команды принял участие в 15 официальных матчах, в которых забил 2 гола и отметился 4 результативными передачами.

Лукас Вера в июле 2024 года перешёл из "Оренбурга" в подмосковные "Химки". С момента перехода 27-летний аргентинский полузащитник в составе своей новой команды принял участие в 14 официальных матчах, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

Химки РПЛ Антон Заболотный Лукас Вера
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится