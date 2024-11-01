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Колосков: мы даже не знаем, есть ли в Брунее вообще футбол

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость об отправке Брунея в Россию второй команды, составленной из полупрофессионалов.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу
"Если сборная Брунея приедет вторым составом, это неуважение. Есть смысл играть с ними или нет, говорить уже поздно, контракт подписан. Мы даже не знаем, что за команда у Брунея, есть ли там вообще футбол", - приводит слова Колоскова "РИА Новости".

Товарищеский матч между сборными России и Брунея должен пройти 15 ноября в Краснодаре на домашнем стадионе футбольного клуба "Краснодар". Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

При этом в футбольной ассоциации Брунея рассказали, что основной состав национальной команды находится в отпуске, поэтому в Россию прилетят непрофессиональные футболисты. Тем не менее, результаты данного матча будет учтён при подсчёте рейтинга ФИФА.

Вячеслав Колосков Сборная России РФС
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