"Если сборная Брунея приедет вторым составом, это неуважение. Есть смысл играть с ними или нет, говорить уже поздно, контракт подписан. Мы даже не знаем, что за команда у Брунея, есть ли там вообще футбол", - приводит слова Колоскова "РИА Новости".
Товарищеский матч между сборными России и Брунея должен пройти 15 ноября в Краснодаре на домашнем стадионе футбольного клуба "Краснодар". Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
При этом в футбольной ассоциации Брунея рассказали, что основной состав национальной команды находится в отпуске, поэтому в Россию прилетят непрофессиональные футболисты. Тем не менее, результаты данного матча будет учтён при подсчёте рейтинга ФИФА.
Колосков: мы даже не знаем, есть ли в Брунее вообще футбол
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость об отправке Брунея в Россию второй команды, составленной из полупрофессионалов.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу