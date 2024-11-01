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Точилин: лидерство "Краснодара" заслуженное. Мусаева и Кордобу можно назвать лучшими

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Бывший главный тренер "Сочи" Александр Точилин поделился своим мнением о текущем лидерстве "Краснодара" в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Краснодар"
"Думаю, Мусаева и Кордобу можно назвать лучшими, если исходить из того, что команда лидирует. Причём это лидерство заслуженное, и они не потерпели ни одного поражения в чемпионате. Да, Мусаев – лучший тренер сейчас. Кордоба же своей игрой и голами доказывает, что он один из самых топовых нападающих нашего чемпионата. Он забивает именно такие мячи, которые приносят им очки", - приводит слова Точилина "Советский спорт".

За 13 туров текущего сезона Российской Премьер-Лиги "Краснодар" одержал 10 побед и трижды сыграл вничью, набрав, тем самым, 33 очка. Команда Мурада Мусаева на данный момент занимает в турнирной таблице первое место, опережая петербургский "Зенит" на 3 очка. Лучшим бомбардиром команды с 7-ю забитыми голами является колумбийский нападающий Джон Кордоба.

В 14-м туре "Краснодар" 3 ноября на своем поле сыграет против "Оренбурга". Стартовый свисток должен прозвучать в 19:45 по московскому времени.

Александр Точилин Краснодар Джон Кордоба Мурад Мусаев
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