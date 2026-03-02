Матчи Скрыть

Быстров оценил перспективы "Спартака" в борьбе за чемпионство

Владимир Быстров прокомментировал победу "Спартака" над "Сочи" (3:2) в гостевом матче 19-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Экс-футболист сборной России отметил, что москвичи уверенно действовали в атаке и заслуженно взяли три очка, при этом выразил разочарование игрой хозяев.

- Главное, что команда набрала три очка, в атаке действовали неплохо, но всё равно пропустили. Честно говоря, очень разочаровал "Сочи"… "Спартак" мог и 8:1 выиграть, забей все свои моменты.

Какие разговоры могут быть про чемпионство? Всё зависит не от "Спартака", а от "Краснодара" и "Зенита", - цитирует Быстрова "Советский спорт".

Он также добавил, что говорить о серьёзных перспективах команды при новом тренере пока преждевременно.

"Спартак" с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице. "Сочи" замыкает таблицу, имея девять баллов.

