Мы в ЦСКА вели переговоры по Рафинье, когда тот еще играл в "Витории Гимарайнш". Так я познакомился с Деку: он тогда работал с Рафиньей как агент. Все было сложно, но он и правда мог перейти. Как раз она [стоимость] была абсолютно адекватной. Просто на Рафинью уже претендовали топ-клубы знакомой ему лиги — и "Бенфика" и "Спортинг", куда он в итоге и перешел", - приводит слова Чистякова Sport24.
Рафинья выступал в составе португальского клуба "Витория Гимарайнш" с июня 2016 года д июня 2018 года. После этого бразильского футболиста за 6,5 млн евро выкупил лиссабонский "Спортинг". Третий сезон вингер защищает цвета испанской "Барселоны".
Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет 60 млн евро. В текущем сезоне в составе каталонцев он принял участие в 14 официальных матчах, в которых отметился 10 забитыми голами и 9 результативными передачами на партнёров.
Несколько лет назад вингер "Барселоны" Рафинья мог перейти в ЦСКА
Бывший скаут ЦСКА Антон Чистяков рассказал, как московский клуб несколько лет назад мог подписать нынешнего вингера "Барселоны" Рафинью.
Фото: IMAGO