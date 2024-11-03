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Галактионов: честь и хвала игрокам "Локомотива" за то, что нашли момент в матче с "Рубином"

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Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал победу своей команды над "Рубином" в 14-м туре РПЛ сезона-2024/25.
Фото: ФК "Локомотив"
"Мы готовились к тяжелому вязкому матчу. Ожидали, что соперник - очень организованная и системная команда, о чем я и говорил до игры. Игра шла к ничейному результату, но команда показала дух, характер, стремление к победе, и это вознаградилось. Мы рады, что заработали важнейшие три очка. Честь и хвала ребятам за то, что мы нашли этот момент, выжали и распорядились им", - приводит слова Галактионова "Матч ТВ".

Матч между московским "Локомотивом" и казанским "Рубином" в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 прошёл 2 ноября в Москве на стадионе "РЖД Арена". Встреча завершилась победой "железнодорожников" со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 88-й минуте забил полузащитник хозяев Артём Тимофеев.

Благодаря этой победе "Локомотив" набрал 31 очко и продолжил занимать третье место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда Михаила Галактионова 9 ноября на своём поле примет воронежский "Факел". Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

Локомотив Рубин Михаил Галактионов
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