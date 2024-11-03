- Не самое захватывающее дерби в истории. Игры почти нет. "Спартак" не показал выдающийся футбол, но для нынешней команды Станковича это потолок, - передает слова Созина "Чемпионат".
"Спартак" одержал победу над "армейцами" со счетом 2:0 и поднялся в таблице РПЛ на пятую строчку. В следующем туре красно-белые на своем поле сыграют против "Акрона", встреча пройдет 10 ноября.
Коллектив Марко Николича после поражения в дерби опустился на шестую позицию в РПЛ. В 15-м туре РПЛ красно-синие в гостях сыграют с "Крыльями Советов".
Созин: "Спартак" не показал выдающийся футбол, но для нынешней команды Станковича это потолок
Бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался по итогам центральной игры 14-го тура РПЛ между ЦСКА и "Спартаком".
Фото: Официальный сайт РПЛ