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Созин: "Спартак" не показал выдающийся футбол, но для нынешней команды Станковича это потолок

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Бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался по итогам центральной игры 14-го тура РПЛ между ЦСКА и "Спартаком".
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Не самое захватывающее дерби в истории. Игры почти нет. "Спартак" не показал выдающийся футбол, но для нынешней команды Станковича это потолок, - передает слова Созина "Чемпионат".

"Спартак" одержал победу над "армейцами" со счетом 2:0 и поднялся в таблице РПЛ на пятую строчку. В следующем туре красно-белые на своем поле сыграют против "Акрона", встреча пройдет 10 ноября.

Коллектив Марко Николича после поражения в дерби опустился на шестую позицию в РПЛ. В 15-м туре РПЛ красно-синие в гостях сыграют с "Крыльями Советов".

Андрей Созин Деян Станкович Спартак
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