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Защитник ЦСКА Виллиан Роша раскаялся за свое поведение в матче со "Спартаком"

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Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал свое удаление в матче 14-го тура РПЛ со "Спартаком" (0:2).
Фото: официальный сайт ЦСКА
"Понимаю, что мое удаление будут рассматривать в КДК. Понимаю, что это моя ответственность, и я раскаиваюсь за свою несдержанность перед партнерами, болельщиками, российским футболом и своей семьей. Я стал отцом на прошлой неделе и планировал отпраздновать это событие забитым мячом, и в первом тайме у меня был момент. Но на все воля Божия, и это урок, который я должен пройти, чтобы стать сильнее и мудрее, как мужчина, отец и футболист.

Я несу ответственность за свои действия и готов понести наказание, но прошу у арбитров как извинения, так и рассмотреть эпизод комплексно, о чем я вчера говорил после игры, потому что в произошедшем конфликте я был не один. Однако, повторюсь, я виноват и приму любое решение КДК", - цитирует Рошу "СЭ" со ссылкой на пресс-службу ЦСКА.

В субботу, 2-го ноября в рамках 14-го тура российской Премьер-лиги состоялось московское дерби между ЦСКА и "Спартаком". Игра завершилась уверенной победой красно-белых. По голу на свой счет записали полузащитники Тео Бонгонда и Хесус Медина. Команды завершали матч не в полных составах. По итогам массовой драки прямые красные карточки получили защитник ЦСКА Виллиан Роша и полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов.

Во время эпизода бразильский центральный защитник "армейцев" ударил оппонента кулаком, а также разбил губу защитнику красно-белых Срджану Бабичу. На 84-й минуте красную карточку за две желтые получил полузащитник ЦСКА Иван Обляков, оставив таким образом свою команду вдевятером.

Ранее в СМИ появилась информация, что Виллиан Роша может быть дисквалифицирован на срок от полугода до двух лет за физическое воздействие на арбитра. Защитнику вменяют захват судьи за руку.

ЦСКА Спартак КДК РФС Виллиан Роша
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