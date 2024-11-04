В пресс-службе воронежского клуба сообщили, что считают ошибочными решения судьи, во-первых, засчитать гол нападающего "Химок" Александра Руденко, так как Антон Заболотный мешал голкиперу хозяев, во-вторых, не назначить пенальти в ворота "Химок", в-третьих, отменить гол "Факела".
Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между воронежским "Факелом" и подмосковными "Химками" завершился вничью 1:1. После этой игры у команд в активе осталось по 12 очков.
Источник: "Матч ТВ"
"Факел" обратится в ЭСК РФС по судейству бригады Егорова в матче 14-го тура РПЛ с "Химками"
Воронежский "Факел" намерен обратиться в ЭСК РФС по поводу работы судейской бригады во главе с Егором Егоровой в матче 14-го тура РПЛ с подмосовными "Химками".
Фото: ФК "Факел"