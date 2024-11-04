"Нам надо идти от игры к игре, потому что мы часто забегаем вперёд. Дальше матчи с "Ростовом" и "Акроном" дома, мы должны сосредоточиться на них. Я не хочу сказать, что мы не должны думать о титулах. Мы "Спартак". Но важнее исправлять ошибки и побеждать в отдельных матчах. В "Спартаке" ты обязан завоёвывать титулы и выигрывать матчи", - цитирует Медину "Чемпионат".
После 14-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 25 набранных очков. В следующем туре красно-белые примут на своем поле тольяттинский "Акрон", который занимает 8-е место с 16-ю набранными очками.
В текущем сезоне Хесус Медина провел 13 матчей за команду Деяна Станковича и записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 5 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Медина: в "Спартаке" ты обязан завоёвывать титулы и выигрывать матчи
Полузащитник "Спартака" Хесус Медина высказался об амбициях клуба.
Фото: ФК "Спартак"