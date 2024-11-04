"Сергей Галицкий заслужил увидеть, как исполняется его мечта. Чемпионство "Краснодара" — это мечта Сергея Николаевича, его сон. У команды есть все условия, чтобы занять первое место. Это вопрос времени, и я думаю, что этот сезон — тот самый", - цитирует Спаича "Чемпионат".
Урош Спаич выступал за "Краснодар" с лета 2018 года по январь 2022 года. Всего центральный защитник провел за южан во всех турнирах 76 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 2 результативные передачи. Сейчас сербский игрок выступает за "Црвену Звезду".
После 14-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 36 набранных очков. В воскресенье, 10-го ноября, "быки" сыграют на выезде с казанским "Рубином", который занимает 7-е место в турнирной таблице.
Экс-игрок "Краснодара" Спаич: Сергей Галицкий заслужил увидеть, как исполняется его мечта
Бывший игрок "Краснодара" Урош Спаич высказался о текущих результатах южан.
Фото: ФК "Краснодар"