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Семшов: у меня есть уверенность в Осинькине, это тот тренер, который нужен "Крыльям"

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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о главном тренере "Крыльев Советов" Игоре Осинькине.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"У меня есть уверенность в Осинькине. Думаю, это тот тренер, который нужен "Крыльям". Они вместе попали в эту ситуацию и вместе должны выходить. А не сваливать все на главного тренера", - сказал Семшов.

В 14-м туре РПЛ подопечные Игоря Осинькина проиграли тольяттинскому "Акрону" со счетом 0:2. На данный момент самарцы идут на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков.

Ранее в СМИ писали об увольнении Игоря Осинькина с поста главного тренера "Крыльев" после неудачных игр на старте сезона. В ситуацию вмешался губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, заверив, что нынешний Осинькин останется у руля команды как минимум до конца текущего розыгрыша РПЛ.

Источник: "Спорт Экспресс"

Крылья Советов Игорь Семшов Игорь Осинькин
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