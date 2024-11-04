"У меня есть уверенность в Осинькине. Думаю, это тот тренер, который нужен "Крыльям". Они вместе попали в эту ситуацию и вместе должны выходить. А не сваливать все на главного тренера", - сказал Семшов.
В 14-м туре РПЛ подопечные Игоря Осинькина проиграли тольяттинскому "Акрону" со счетом 0:2. На данный момент самарцы идут на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков.
Ранее в СМИ писали об увольнении Игоря Осинькина с поста главного тренера "Крыльев" после неудачных игр на старте сезона. В ситуацию вмешался губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, заверив, что нынешний Осинькин останется у руля команды как минимум до конца текущего розыгрыша РПЛ.
Источник: "Спорт Экспресс"
Семшов: у меня есть уверенность в Осинькине, это тот тренер, который нужен "Крыльям"
Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о главном тренере "Крыльев Советов" Игоре Осинькине.
Фото: ФК "Крылья Советов"