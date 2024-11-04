"Я был критиком Дуарте в первый год. Очень много результативных ошибок он совершал, каждый матч "привозил". А сегодня мы видим, что человек, который должен играть в старте, не играет. Выходит Литвинов. В следующем матче чемпионата Литвинов играть не будет — надеюсь, что выйдет Дуарте. Хотя у меня большие сомнения. Есть люди из "Ференцвароша", которые могут занять его место", - приводит слова Титова "Чемпионат".
Алексис Дуарте выступает за московский "Спартак" с января 2023 года, когда его за 4 млн евро выкупили у парагвайского клуба "Серро Портеньо". В текущем сезоне 24-летний защитник в общей сложности принял участие в 5 официальных матчах.
Этим летом "Спартак" пополнил центральный защитник Миенти Абена, которого за 1,2 млн евро выкупили у венгерского клуба "Ференцварош". В текущем сезоне 29-летний защитник в общей сложности принял участие в 9 официальных матчах, в которых получил одну жёлтую карточку.
Руслан Литвинов в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с московском ЦСКА получил красную карточку, в связи с чем пропустит следующую игру красно-белых в чемпионате - против "Акрона" 10 ноября.
Титов - о Дуарте: надеюсь, выйдет в матче с "Акроном", но есть люди из "Ференцвароша"
Бывший капитан "Спартака" Егор Титов поделился своим мнением об игре защитника московского клуба Алексиса Дуарте.
Фото: ФК "Спартак"