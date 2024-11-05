Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
18:30
РостовНе начат
Динамо
20:45
ЛокомотивНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Слован
20:45
Динамо ЗагребНе начат
ПСВ
20:45
ЖиронаНе начат
Лилль
23:00
ЮвентусНе начат
Реал Мадрид
23:00
МиланНе начат
Ливерпуль
23:00
БайерНе начат
Боруссия Д
23:00
ШтурмНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
Манчестер СитиНе начат
Селтик
23:00
РБ ЛейпцигНе начат
Болонья
23:00
МонакоНе начат

Вингер "Ростова" Сутормин: нужно реабилитироваться за прошлое поражение от "Спартака"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Атакующий полузащитник "Ростова" Алексей Сутормин высказался о предстоящем матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Ростов"
- Нужно реабилитироваться за прошлое поражение, тогда многие моменты привели к взятию наших ворот. Надо выигрывать, есть двухматчевое противостояние. Будем стараться победить "Спартак", - передаёт слова Сутормина Matchtv.ru.

5 ноября на московской "Лукойл Арене" состоится первый матч двухматчевого противостояния "Спартака" и "Ростова" в рамках четвертьфинала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России, игра начнётся в 18:30 мск. Ранее в матче 11 тура Российской премьер-лиги 5 октября красно-белые выиграли на своём поле у жёлто-синих со счётом 3:0, при этом ключевые голы стали следствием индивидуальных ошибок игроков гостей.

Кубок России Ростов Спартак Алексей Сутормин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится