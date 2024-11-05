- Нужно реабилитироваться за прошлое поражение, тогда многие моменты привели к взятию наших ворот. Надо выигрывать, есть двухматчевое противостояние. Будем стараться победить "Спартак", - передаёт слова Сутормина Matchtv.ru.
5 ноября на московской "Лукойл Арене" состоится первый матч двухматчевого противостояния "Спартака" и "Ростова" в рамках четвертьфинала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России, игра начнётся в 18:30 мск. Ранее в матче 11 тура Российской премьер-лиги 5 октября красно-белые выиграли на своём поле у жёлто-синих со счётом 3:0, при этом ключевые голы стали следствием индивидуальных ошибок игроков гостей.
Вингер "Ростова" Сутормин: нужно реабилитироваться за прошлое поражение от "Спартака"
Атакующий полузащитник "Ростова" Алексей Сутормин высказался о предстоящем матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Ростов"