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Карпин: победа над "Спартаком" не отбросила мысли об отставке

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что все еще думает над уходом из клуба.
Фото: ФК "Ростов"
"Сегодняшняя победа над "Спартаком" не отбросила мысли об отставке. Я уже говорил, что они не связаны с футболом", - приводит слова Карпина Sport24.

Напомним, ранее Валерия Карпин заявил, что может покинуть пост главного тренера "Ростова" по причинам, не связанным с командой.

Сегодня, 5 ноября, "Ростов" в Москве переиграл "Спартак" в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил нападающий Мохаммад Мохеби, реализовавший пенальти на 72-й минуте.

Валерий Карпин Ростов Спартак Кубок России
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