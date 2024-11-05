"Сегодняшняя победа над "Спартаком" не отбросила мысли об отставке. Я уже говорил, что они не связаны с футболом", - приводит слова Карпина Sport24.
Напомним, ранее Валерия Карпин заявил, что может покинуть пост главного тренера "Ростова" по причинам, не связанным с командой.
Сегодня, 5 ноября, "Ростов" в Москве переиграл "Спартак" в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил нападающий Мохаммад Мохеби, реализовавший пенальти на 72-й минуте.
Карпин: победа над "Спартаком" не отбросила мысли об отставке
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что все еще думает над уходом из клуба.
Фото: ФК "Ростов"