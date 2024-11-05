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Карпин: игра не понравилась. Победили - хорошо

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подвел итоги после первой игры 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со "Спартаком" (1:0).
Фото: ФК "Спартак"
- Улучшать надо все. Игра не понравилась. Победили — хорошо. Результат был важен — выиграли. Кубковый матч, который ничего не значит, три очка не дают, а впереди — ответная игра. "Спартак" мы еще не прошли, так что улучшать надо многие вещи.

Сегодня, 5 ноября, состоялся матч в рамках первого четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России между столичным "Спартаком" и "Ростовом". Встреча проходила в Москве и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Победный гол на счету вингера ростовчан Мохаммада Мохеби. Ответный поединок в Ростове-на-Дону запланирован на 27 ноября. Отметим, что эта победа стала для команды Валерия Карпина первой за последние три игры.

Источник: "СЭ"

Валерий Карпин Ростов Спартак Кубок России
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