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Ненахов: ни разу не видел, чтобы Пиняев забивал головой на тренировках

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Максим Ненахов, защитник столичного "Локомотива", после победы над "Динамо" прокомментировал гол Сергея Пиняева головой.
Фото: Официальный сайт РПЛ
Напомним, 5 ноября "железнодорожники" в гостях обыграли "Динамо" со счетом 2:1, Пиняев отметился голом после навеса Алексея Батракова со штрафного удара.

- Ни разу не видел, чтобы Пиняев забивал головой на тренировках, а в игре уже второй раз. Он закрыл дальнюю штангу. Там не нужен рослый игрок, но нужен тот, кто добегает, поэтому он там и оказался. Расстроены, что не удавалось сделать более крупный счет, - передает слова Ненахова "Матч ТВ".

Ответный матч между "Локомотивом" и "Динамо" пройдет 28 ноября на "РЖД Арене".

20-летний Пиняев в текущем розыгрыше Кубка России провел шесть матчей, забил пять голов и сделал одну голевую передачу. В РПЛ левый вингер принял участие в 13 матчах, забил один гол и сделал четыре ассиста на партнеров.

Максим Ненахов Сергей Пиняев Локомотив
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