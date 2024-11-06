Напомним, 5 ноября "железнодорожники" в гостях обыграли "Динамо" со счетом 2:1, Пиняев отметился голом после навеса Алексея Батракова со штрафного удара.
- Ни разу не видел, чтобы Пиняев забивал головой на тренировках, а в игре уже второй раз. Он закрыл дальнюю штангу. Там не нужен рослый игрок, но нужен тот, кто добегает, поэтому он там и оказался. Расстроены, что не удавалось сделать более крупный счет, - передает слова Ненахова "Матч ТВ".
Ответный матч между "Локомотивом" и "Динамо" пройдет 28 ноября на "РЖД Арене".
20-летний Пиняев в текущем розыгрыше Кубка России провел шесть матчей, забил пять голов и сделал одну голевую передачу. В РПЛ левый вингер принял участие в 13 матчах, забил один гол и сделал четыре ассиста на партнеров.
Ненахов: ни разу не видел, чтобы Пиняев забивал головой на тренировках
Максим Ненахов, защитник столичного "Локомотива", после победы над "Динамо" прокомментировал гол Сергея Пиняева головой.
Фото: Официальный сайт РПЛ