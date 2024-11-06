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Махачкалинское "Динамо" интересуется защитником Сержем Баджо

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Нассер Диалло, агент защитника "МК Алжир" Сержа Баджо, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны махачкалинского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"У махачкалинского «Динамо» есть интерес к Баджо, но официального предложения от клуба пока не было", - приводит слова Диалло Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе "Динамо" Махачкала к 21-летнему центральному защитнику "МК Алжир" Сержу Баджо. В текущем сезоне на счету футболиста 6 матчей в чемпионате Алжира. Контракт Баджо с его нынешним клубом рассчитан до лета 2027-го года.

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