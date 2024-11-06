"Наша задача - развивать свой футбол и игроков. Если они играют на хорошем уровне, другие команды будут ими интересоваться. Это неизбежный процесс. Будет предложение - встретимся и обсудим условия, которые устроят все стороны", - цитирует Газизова "РБ Спорт".
Защитник Валентин Пальцев выступает в составе махачкалинского "Динамо" с лета 2024-го года. За его трансфер КАМАЗу было заплачено 280 тысяч евро. С осени текущего года Пальцев вызывается в состав национальной сборной России, за которую уже успел провести один матч.
Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Пальцеву со стороны "Краснодара". Как сообщается, лидер чемпионата готов осуществить трансфер 23-летнего футболиста уже зимой.
Гендиректор "Динамо" Махачкала Газизов прокомментировал слухи об интересе "Краснодара" к Пальцеву
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов оценил вероятность ухода из клуба защитника Валентина Пальцева.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала