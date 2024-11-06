Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
18:30
ЦСКАНе начат
Зенит
20:45
АхматНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Брюгге
20:45
Астон ВиллаНе начат
Шахтер
20:45
Янг БойзНе начат
Бавария
23:00
БенфикаНе начат
Фейеноорд
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Црвена Звезда
23:00
БарселонаНе начат
ПСЖ
23:00
АтлетикоНе начат
Штутгарт
23:00
АталантаНе начат
Спарта
23:00
БрестНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Бешикташ
18:30
МальмёНе начат

Гендиректор "Динамо" Махачкала Газизов прокомментировал слухи об интересе "Краснодара" к Пальцеву

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов оценил вероятность ухода из клуба защитника Валентина Пальцева.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Наша задача - развивать свой футбол и игроков. Если они играют на хорошем уровне, другие команды будут ими интересоваться. Это неизбежный процесс. Будет предложение - встретимся и обсудим условия, которые устроят все стороны", - цитирует Газизова "РБ Спорт".

Защитник Валентин Пальцев выступает в составе махачкалинского "Динамо" с лета 2024-го года. За его трансфер КАМАЗу было заплачено 280 тысяч евро. С осени текущего года Пальцев вызывается в состав национальной сборной России, за которую уже успел провести один матч.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Пальцеву со стороны "Краснодара". Как сообщается, лидер чемпионата готов осуществить трансфер 23-летнего футболиста уже зимой.

Динамо Мх Краснодар Валентин Пальцев Шамиль Газизов Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится