"Кордоба — качественный нападающий, но ему уже 31 год. Посмотрим, насколько его ещё хватит. А куда он может уйти после этого сезона? Раз "Спартак" его не взял раньше, то уже не возьмёт", - цитирует Пименова "Чемпионат".
В текущем сезоне Джон Кордоба провел за "Краснодар" во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 14 миллионов евро. Вчера, 5-го ноября, форвард продлил контракт с южанами до лета 2027 года.
После 14-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 36-ю набранными очками в своем активе.
Пименов: Кордоба - качественный нападающий, но ему уже 31 год, "Спартак" его уже не возьмет
Экс-игрок "Локомотива" Руслан Пименов высказался о форварде "Краснодара" Джоне Кордобе.
Фото: ФК "Краснодар"