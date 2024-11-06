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Пименов: Кордоба - качественный нападающий, но ему уже 31 год, "Спартак" его уже не возьмет

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Экс-игрок "Локомотива" Руслан Пименов высказался о форварде "Краснодара" Джоне Кордобе.
Фото: ФК "Краснодар"
"Кордоба — качественный нападающий, но ему уже 31 год. Посмотрим, насколько его ещё хватит. А куда он может уйти после этого сезона? Раз "Спартак" его не взял раньше, то уже не возьмёт", - цитирует Пименова "Чемпионат".

В текущем сезоне Джон Кордоба провел за "Краснодар" во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 14 миллионов евро. Вчера, 5-го ноября, форвард продлил контракт с южанами до лета 2027 года.

После 14-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 36-ю набранными очками в своем активе.

Руслан Пименов Краснодар Джон Кордоба
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