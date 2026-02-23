Матчи Скрыть

Футболист ЦСКА рассказал, с кем из легионеров можно говорить на русском языке

Защитник ЦСКА Кирилл Данилов рассказал, с кем из легионеров "армейцев" можно говорить на русском языке.
По словам Данилова, с Мойзесом можно пообщаться на русском языке.

- Очень круто, что Мойзес учит язык и очень хорошо его знает. С ним можно спокойно общаться на русском.

Меня он по-испански называет "Дани". Всем так проще. Это моё прозвище в команде, - цитирует Данилова "Чемпионат".

Мойзес выступает за ЦСКА с лета 2023 года, всего бразилец провел за клуб во всех турнирах 130 матчей и отметился шестью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 6 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Ранее Мойзес выступал за "Интернасьонал", "Баию", "Ботафого", "РБ Брагантино" и "Коринтианс". В составе красно-синих бразилец дважды становился обладателем Кубка России и завоевывал Суперкубок страны.

