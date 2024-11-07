"В России есть 6-7 команд, которые считаются топами и показывают интенсивный футбол. Наш матч со "Спартаком" был интенсивным? Соответственно, мы можем так играть. Но вопрос в другом: в Европе интенсивные матчи бывают 1-2 раза в неделю, а не шесть раз за полгода, как у нас. Поэтому игроки там более адаптированы к скоростному футболу, чем мы", - цитирует Пиняева Sport24.
В текущем сезоне Сергей Пиняев провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года. Ранее в СМИ появилась информация, что Пиняев может перейти в московский "Спартак".
После 14-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на 3-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 31 набранное очко. Напомним, что российские клубы отстранены от участия в еврокубках после начала СВО на территории Украины в феврале 2022 года.
Пиняев: в Европе интенсивные матчи бывают 1-2 раза в неделю, а не шесть раз за полгода, как в РПЛ
Нападающий "Локомотива" Сергей Пиняев высказался об уровне РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"