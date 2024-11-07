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Полузащитник "Спартака" Игнатов: чувствую поддержку от Станковича

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Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов высказался о работе с Деяном Станковичем.
Фото: ФК "Спартак"
"Я чувствую поддержку от Станковича. Мне кажется, в отношениях игрок — тренер надо показывать всё на поле. Я стараюсь на каждой тренировке и в игровом времени, которое мне предоставляется", - цитирует Игнатова "Чемпионат".

Деян Станкович возглавил московский "Спартак" этим летом, ранее сербский специалист работал в "Ференцвароше" и "Црвене Звезде". После 14-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 25-ю набранными очками. В 15-м туре чемпионата России "Спартак" сыграет на своем поле с тольяттинским "Акроном".

В текущем сезоне Михаил Игнатов провел за московский клуб во всех турнирах 9 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 2 миллиона евро.

Спартак Михаил Игнатов Деян Станкович
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