"Я чувствую поддержку от Станковича. Мне кажется, в отношениях игрок — тренер надо показывать всё на поле. Я стараюсь на каждой тренировке и в игровом времени, которое мне предоставляется", - цитирует Игнатова "Чемпионат".
Деян Станкович возглавил московский "Спартак" этим летом, ранее сербский специалист работал в "Ференцвароше" и "Црвене Звезде". После 14-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 25-ю набранными очками. В 15-м туре чемпионата России "Спартак" сыграет на своем поле с тольяттинским "Акроном".
В текущем сезоне Михаил Игнатов провел за московский клуб во всех турнирах 9 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 2 миллиона евро.
Полузащитник "Спартака" Игнатов: чувствую поддержку от Станковича
Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов высказался о работе с Деяном Станковичем.
Фото: ФК "Спартак"