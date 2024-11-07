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Пиняев: рад, что губернатор принял решение оставить Игоря Витальевича до конца сезона

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Нападающий московского "Локомотива" Сергей Пиняев высказался о главном тренере "Крыльев Советов" Игоре Осинькине.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Мне было неприятно читать, что про него писали СМИ. Рад, что губернатор принял решение оставить Игоря Витальевича до конца сезона. Осинькин — легенда для Самары", - сказал Пиняев в интервью Sport24.

Сергей Пиняев выступал за самарские "Крылья Советов" с лета 2021 года по январь 2023 года. Нападающий провел за самарцев во всех турнирах 45 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 6 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 8 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин может быть отправлен в отставку, а его место займет Сергей Игнашевич. Позже Губернатор Самарской области заявил, что специалист продолжит работу на посту главного тренера самарцев.

Сергей Пиняев Игорь Осинькин Крылья Советов Локомотив
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