"Грустно, что теперь в составе "Зенита" может выйти только один российский футболист. Раньше и так с натяжкой выходило три российских игрока. Это не радует не только меня, но и многих болельщиков. (...) Понятно, всем нужны победы, но, думаю, болельщики с ностальгией вспоминают времена, когда в составе "Зенита" играли воспитанники", - сказал Горшков.
Напомним, в октябре бразильский защитник капитан сине-бело-голубых Дуглас Сантос получил российское гражданство и перестал считаться легионером в Российской Премьер-Лиги. Его одноклубник Александр Ерохин рассказал, что Сантос понимает на-русском футбольные термины и намерен совершенствовать язык.
Дуглас Сантос перешел в "Зенит" из "Гамбурга" летом 2019-го года, игроку сейчас 30 лет, недавно он провел юбилейную 200-ю игру за сине-бело-голубых.
Источник: "РБ Спорт"
Горшков: болельщики с ностальгией вспоминают времена, когда в составе "Зенита" играли воспитанники
Бывший полузащитник "Зенита" Александр Горшков высказался на тему натурализации иностранных футболистов в петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"