Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Юнион
20:45
РомаНе начат
Буде-Глимт
20:45
КарабахНе начат
Галатасарай
20:45
ТоттенхэмНе начат
Лудогорец
20:45
АтлетикНе начат
Эльфсборг
20:45
БрагаНе начат
Олимпиакос
20:45
РейнджерсНе начат
ФКСБ
20:45
МидтьюлландНе начат
Айнтрахт
20:45
СлавияНе начат
Ницца
20:45
ТвентеНе начат
Аякс
23:00
Маккаби Тель-АвивНе начат
Манчестер Юнайтед
23:00
ПАОКНе начат
Лацио
23:00
ПортуНе начат
РФШ
23:00
АндерлехтНе начат
Динамо Киев
23:00
ФеренцварошНе начат
АЗ Алкмар
23:00
ФенербахчеНе начат
Виктория П
23:00
Реал СосьедадНе начат
Хоффенхайм
23:00
ЛионНе начат

Лига конференций УЕФА

Викингур
17:30
БорацНе начат
Шэмрок Роверс
20:45
ТНСНе начат
Гент
20:45
ОмонияНе начат
Легия
20:45
Динамо МинскНе начат
Пафос
20:45
АстанаНе начат
ТСЦ Бачка-Топола
20:45
ЛуганоНе начат
Петрокуб
20:45
РапидНе начат
ХИК
20:45
ОлимпияНе начат
Витория
23:00
Млада БолеславНе начат
Челси
23:00
НоаНе начат
Копенгаген
23:00
Истанбул БашакшехирНе начат
Хартс
23:00
ХайденхаймНе начат
ЛАСК
23:00
Серкль БрюггеНе начат
Юргорден
23:00
ПанатинаикосНе начат
Бетис
23:00
ЦелеНе начат
АПОЭЛ
23:00
ФиорентинаНе начат
Ягеллония
23:00
МольдеНе начат
Ларн
23:00
Санкт-ГалленНе начат

Горшков: болельщики с ностальгией вспоминают времена, когда в составе "Зенита" играли воспитанники

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший полузащитник "Зенита" Александр Горшков высказался на тему натурализации иностранных футболистов в петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"
"Грустно, что теперь в составе "Зенита" может выйти только один российский футболист. Раньше и так с натяжкой выходило три российских игрока. Это не радует не только меня, но и многих болельщиков. (...) Понятно, всем нужны победы, но, думаю, болельщики с ностальгией вспоминают времена, когда в составе "Зенита" играли воспитанники", - сказал Горшков.

Напомним, в октябре бразильский защитник капитан сине-бело-голубых Дуглас Сантос получил российское гражданство и перестал считаться легионером в Российской Премьер-Лиги. Его одноклубник Александр Ерохин рассказал, что Сантос понимает на-русском футбольные термины и намерен совершенствовать язык.

Дуглас Сантос перешел в "Зенит" из "Гамбурга" летом 2019-го года, игроку сейчас 30 лет, недавно он провел юбилейную 200-ю игру за сине-бело-голубых.

Источник: "РБ Спорт"

Зенит Александр Горшков
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится