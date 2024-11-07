"Молодым и перспективным всегда назначают такие большие суммы, потому что считают, что он ещё вырастет. У Пиняева большие, хорошие перспективы. Нет, это не большая сумма, нормальная. Это же не значит, что его сегодняшняя рыночная стоимость такова. Это перспективная стоимость игрока, который закрепится, поднимет свою планку мастерства. Я не считаю эту сумму завышенной", - сказал Наумов.
Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал список ста самых дорогих футболистов мира в возрасте до 21 года. Атакующий полузащитник "железнодорожников" занял 67-е место, согласно рейтингу CIES, его стоимость оценивается в 22,3 миллиона евро.
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская, комментируя ценник, который указали в рейтинге CIES, посчитала, что сумма для Пиняева завышена и за неё футболиста никто не станет покупать.
В текущем сезоне Сергей Пиняев провел 19 матчей за "Локомотив", забил шесть голов и сделал пять голевых передач. Красно-зеленые по итогам 14 туров занимают третье место в таблице Российской Премьер-Лиги, команда набрала 31 балл.
Источник: Metaratings
Наумов - о ценнике за Пиняева в 22,3 млн евро: не считаю эту сумму завышенной
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился мнением о стоимости 20-летнего полузащитника железнодорожников Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Локомотив"