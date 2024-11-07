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Рязанцев: планировал через "Зенит" попасть в сборную России, а потом уехать в Европу - не получилось

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Бывший полузащитник "Зенита" Александр Рязанцев рассказал о своём невыполненном плане по переходу в европейский чемпионат.
Фото: ФК "Зенит"
"Получилось так, что я не закрепился в "Зените" и в сборной. А тогда в Европу было невозможно уехать, если ты не был игроком национальной команды – на еврокубки на тот момент не смотрели. План был такой: через "Зенит" попасть в сборную, а потом уехать. Но не получилось", - приводит слова Рязанцева Metaratings.

Александр Рязанцев был игроком петербургского "Зенита" с декабря 2013 года до июня 2018 года. За это время в составе сине-бело-голубых полузащитник принял участие в 58 официальных матчах, в которых забил 3 и отдал партнёрам 7 голевых передач. Кроме того, вместе с "Зенитом" Александр стал чемпионом России (в сезоне-2014/15) и обладателем Суперкубка России (в 2015 и 2016 годы).

Также Рязанцев в разные годы выступал в ФК "Москва", казанском "Рубине", екатеринбургском "Урале, пермском "Амкаре", подмосковных "Химках", московском "Торпедо". Официально карьеру профессионального футболиста завершил в сентябре 2023 года.

Александр Рязанцев Зенит
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