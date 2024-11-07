"У меня, слава богу, есть международный опыт благодаря сборной Армении. А если говорить про мотивацию внутри нашего чемпионата, то она всегда остается. Мне 25 лет, а за спиной ни одного трофея — вот моя мотивация, как и у многих других ребят. Если про еврокубки, то, конечно, сейчас не очень хорошая ситуация для нас. Мне обидно, что нет еврокубков, но что я могу сделать?" — приводит слова Тикнизяна Sport24.
Наир Тикнизян является обладателем Суперкубка России 2018 года. В матче за трофей, будучи футболистом московского ЦСКА, полузащитник остался на скамейке запасных.
Наир Тикнизян выступает за "Локомотив" с 2021 году. В этом сезоне 25-летний футболист принял участие в 18 официальных матчах, в которых забил соперникам 2 гола и отдал партнерам 3 голевые передачи. Кроме того, с марта 2023 года он регулярно выступает в составе сборной Армении, и к сегодняшнему дню на его счету 16 матчей, 1 забитый гол и 4 отданных голевых передач.
Московский "Локомотив" за 14 туров нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги набрал 31 очко и расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России - отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 5 очков. В 15-м туре "железнодорожники" 9 ноября на своём поле сыграют против воронежского "Факела".
Тикнизян: мне 25 лет, а за спиной ни одного трофея — вот моя мотивация
Полузащитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян рассказал о своей мотивации в условиях отстранения российских клубов от еврокубков.
Фото: ФК "Локомотив"