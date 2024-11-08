"Все зависит от него, как он будет работать. Если и дальше будет показывать такие же хорошие результаты, то, думаю, ему по силам возглавить "Спартак". Нужно только переходить на ступень выше, может, через год поднимется, станет тренером команды из Первой лиги, откуда чуть проще будет попасть в родной для него клуб", - приводит слова Широкова "Матч ТВ".
Дмитрий Комбаров с 19 января 2024 года занимает должность главного тренера футбольного клуба "Спартак-2", который в сезоне-2024 выступал в группе 2 дивизиона "Б" Второй лиги. По итогам сезона команда под руководством 37-летнего специалиста заняла второе место, набрав за 30 туров 62 очка и уступив ставшему победителем турнира "Динамо-2" 8 очков.
В настоящее время главным тренером московского "Спартака " является сербский специалист Деян Станкович, который возглавил команду в мае 2024 года и подписал с клубом двухлетний контракт. После 14-ти туров в Российской Премьер-Лиге "Спартак" набрал 25 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.
Широков: думаю, Комбарову по силам возглавить "Спартак"
Бывший полузащитник московского "Спартака" Роман Широков поделился своим мнением о возможности Дмитрия Комбарова в будущем стать наставником красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"