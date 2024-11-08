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Тикнизян: будет хорошо, если сборную Армении возглавит кто-то из категории Рауля, Ван Перси, Каннаваро

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Армянский полузащитник "Локомотива" Наир Тикнизян поделился своими ожиданиями от назначения нового главного тренера сборной Армении.
Фото: сборная Армении по футболу
"Кого хотел бы видеть тренером сборной Армении? Сейчас пошла тенденция на относительно молодых тренеров, которые недавно закончили карьеру футболиста. Тот же Рауль, Ван Перси, Каннаваро. Опять же, мы не привязываемся к фамилиям, а говорим про модель. Если будет кто-то из этой категории – будет хорошо", - приводит слова Тикнизяна Metaratings.

13 октября был уволен главный тренер сборной Армении украинский специалист Александра Петраков, который трудился в национальной команде с 14 января 2023 года. Этой осенью сборная Армении в Лиге наций УЕФА сезона-2024/25 провёл четыре матча, в которых одержал одну победу (над командой Латвии), один раз сыграл вничью (с командой Фарерских островов) и дважды проиграл (команде Северной Македонии). Тем самым, армянская сборная, набрав 4 очка за 4 матча, занимает второе место в группе 4 Лиги С.

Ранее в Федерации футбола Армении заявили, что главный тренер второй команды мадридского "Реала" Рауль является одним из кандидатов на пост наставника национальной команды.

Наир Тикнизян Сборная Армении Фабио Каннаваро Рауль Ван Перси
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