"Кого хотел бы видеть тренером сборной Армении? Сейчас пошла тенденция на относительно молодых тренеров, которые недавно закончили карьеру футболиста. Тот же Рауль, Ван Перси, Каннаваро. Опять же, мы не привязываемся к фамилиям, а говорим про модель. Если будет кто-то из этой категории – будет хорошо", - приводит слова Тикнизяна Metaratings.
13 октября был уволен главный тренер сборной Армении украинский специалист Александра Петраков, который трудился в национальной команде с 14 января 2023 года. Этой осенью сборная Армении в Лиге наций УЕФА сезона-2024/25 провёл четыре матча, в которых одержал одну победу (над командой Латвии), один раз сыграл вничью (с командой Фарерских островов) и дважды проиграл (команде Северной Македонии). Тем самым, армянская сборная, набрав 4 очка за 4 матча, занимает второе место в группе 4 Лиги С.
Ранее в Федерации футбола Армении заявили, что главный тренер второй команды мадридского "Реала" Рауль является одним из кандидатов на пост наставника национальной команды.
Тикнизян: будет хорошо, если сборную Армении возглавит кто-то из категории Рауля, Ван Перси, Каннаваро
Армянский полузащитник "Локомотива" Наир Тикнизян поделился своими ожиданиями от назначения нового главного тренера сборной Армении.
Фото: сборная Армении по футболу