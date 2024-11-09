Терехин: "Ахмату" некуда отступать, поэтому они постараются набрать очки в матче с "Зенитом"

"Ахмату" некуда отступать, поэтому в каждой игре им нужно добирать очки, в том числе и в матче с "Зенитом". Ясно, что "Зенит" — фаворит в предстоящем матче, но у "Ахмата" есть шансы. Вспомните, как грозненцы в Кубке обыграли "Краснодар" со счётом 3:0", - цитирует Терехина "Чемпионат".
Завтра, 10-го ноября, грозненский "Ахмат" примет на своем поле петербургский "Зенит" в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Напомним, что петербуржцы одержали домашнюю победу над грозненцами в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:0.
После 14-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 33-мя набранными очками. Грозненский клуб занимает предпоследнее место с 9-ю очками в своем активе.