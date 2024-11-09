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Терехин: "Ахмату" некуда отступать, поэтому они постараются набрать очки в матче с "Зенитом"

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Экс-игрок "Динамо" Олег Терехин высказался о предстоящем матче 15-го тура РПЛ между "Ахматом" и "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
"Ахмату" некуда отступать, поэтому в каждой игре им нужно добирать очки, в том числе и в матче с "Зенитом". Ясно, что "Зенит" — фаворит в предстоящем матче, но у "Ахмата" есть шансы. Вспомните, как грозненцы в Кубке обыграли "Краснодар" со счётом 3:0", - цитирует Терехина "Чемпионат".

Завтра, 10-го ноября, грозненский "Ахмат" примет на своем поле петербургский "Зенит" в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Напомним, что петербуржцы одержали домашнюю победу над грозненцами в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:0.

После 14-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 33-мя набранными очками. Грозненский клуб занимает предпоследнее место с 9-ю очками в своем активе.

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