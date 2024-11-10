"Акрон" изначально был командой, которая должна была идти в зоне вылета, стыковых матчей, но сейчас они на девятом месте. Дома "Спартак" должен забирать три очка, потому что при потере очков отставание от третьего места будет только увеличиваться. По всем показателям команда Деяна Станковича должна обыгрывать тольяттинцев", - заявил Мостовой.
Московский "Спартак" примет на своем поле "Акрон" из Тольятти в рамках 15-го тура российской Премьер-лиги. Игра состоится 10-го ноября. После 14-ти матчей красно-белые занимают в турнирной таблице РПЛ 5-е место. В активе подопечных Деяна Станковича 25 очков. Отставание от 3-го места, на котором расположился "Зенит", составляет 8 очков.
"Акрон" занимает 9-е место в турнирной таблице. Новички РПЛ набрали 16 очков в стартовых 14-ти турах. В минувшем туре тольяттинцы одержали уверенную победу над самарскими "Крыльями Советов"
Источник: "Матч ТВ".
Мостовой: "Спартак" должен забирать три очка. "Акрон" изначально был командой, которая должна идти в зоне вылета
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча "Спартака" и "Акрона" в 15-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Спартака"